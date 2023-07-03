Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестированием на COVID-19

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В России отменили нормативы по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию.

Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора о внесении изменений в постановление "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" опубликовано на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, отменяются нормативы по количеству проводимых тестов на 100 тыс. населения, которые определялись с учетом активности эпидемического процесса в регионе. Так, ранее, при первом (высоком) уровне активности эпидпроцесса (недельный показатель заболеваемости более 100 случаев на 100 тыс. населения, доля положительных результатов исследований более 15%) предусматривалось проведение не менее 300 исследований на 100 тыс. населения; при втором - не менее 200 исследований на 100 тыс. населения. При третьем уровне (низком) - не менее 150 исследований на 100 тыс. населения.