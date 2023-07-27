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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Роспотребнадзор планирует привить от гриппа не менее 60% населения в каждом регионе

Регионам рекомендовано привить не менее 75% работников, контактирующих с птицами и свиньями

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа не менее 60% населения в каждом регионе и не менее 75% лиц из групп риска, такое постановление главного государственного санитарного врача России размещено на интернет-портале правовой информации.

Высшим должностным лицам регионов рекомендовано обсудить подготовку к эпидсезону заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и новой коронавирусной инфекцией 2023-2024 годов, в том числе "об обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом до 60% от численности населения субъекта РФ".

В том числе рекомендуется привить не менее 75% граждан, относящихся к группам риска, а также лиц, работающих в организациях птицеводства, свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, свиньями, и лиц, осуществляющих разведение домашней птицы, свиней для реализации населению.

Руководителем органов власти в области образования в регионах рекомендовано обеспечить своевременное введение противоэпидемических мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ, COVID-19, в том числе "по отмене массовых культурных и спортивных мероприятий и приостановлению учебного процесса в случае отсутствия 20% детей и более - по причине суммарной заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)".

Роспотребнадзор COVID-19
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