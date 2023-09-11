Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Кремль не видит в России места релокантам, которые стали стране врагами

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Уехавшие на фоне специальной военной операции россияне будут возвращаться в Россию по мере изменения экономической ситуации, но "врагам страны" вряд ли в ней найдется место, заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"По мере того, как наш растущий рынок будет становиться все привлекательнее на фоне негативных экономических тенденций во многих странах, куда эти люди уехали, они будут приезжать сюда", - сказал он.

По его словам, некоторые россияне предпочитали в какой-то период своей жизни работать за границей и искать более комфортных условий. "Это нормально", - отметил он.

"Эти люди будут постепенно возвращаться кроме тех, кто стал врагами нашей страны. Такие тоже есть. Не нужно преувеличивать их количество. Для тех, кто стал врагами, наверно, вряд ли найдется место у нас на родине", - добавил Песков.

По его словам, в основе очень многих процессов лежит экономика.

"В экономическом плане мы живем неплохо. Мы начали развиваться. У нас есть трудности, есть проблемы. Мы не можем не ощущать эти проблемы на себе, учитывая недружественную атмосферу, в которой мы находимся. Имею в виду то, что пытаются делать страны коллективного запада. Несмотря на это мы демонстрируем очень хорошие показатели", - заявил представитель Кремля.

У него уточнили, планирует ли кабинет министров предпринимать какие-либо меры по возвращению уехавших на родину.

"Меры могут быть только в виде привлекательности нашей страны. Она растет объективно", - сказал он.

СВО же, по его словам, будет продолжаться, поскольку власти Украины продолжают тактику террористических атак и нападений на гражданские объекты и нужно продолжать СВО, чтобы полностью купировать эту угрозу.

Дмитрий Песков СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль подтвердил скорый визит Ким Чен Ына в Россию

Кремль подтвердил скорый визит Ким Чен Ына в Россию

Военные РФ сбили третий за сутки украинский дрон в Белгородской области

"Интеррос" и Эрмитаж протестируют выпуск NFT на предметы искусства

"Интеррос" и Эрмитаж протестируют выпуск NFT на предметы искусства

Песков не ждет ответа на планы ЕС изымать у въезжающих россиян автомобили

Песков не ждет ответа на планы ЕС изымать у въезжающих россиян автомобили

Решетников не прогнозирует "серьезных дефицитов" бюджета в 2024-2025 годах

Решетников не прогнозирует "серьезных дефицитов" бюджета в 2024-2025 годах

Средняя явка на прошедших выборах составила 43,5%

Средняя явка на прошедших выборах составила 43,5%

В ЦБ подтвердили обсуждение идеи ограничить зарубежные переводы в рублях

В ЦБ подтвердили обсуждение идеи ограничить зарубежные переводы в рублях

Минфин ждет выхода дефицита бюджета на параметры бюджетного правила к 2025 году

Минфин ждет выхода дефицита бюджета на параметры бюджетного правила к 2025 году

Встреча Путина и Ким Чен Ына может пройти 13 сентября

Явка на федеральной платформе онлайн-голосования оценена в 88%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });