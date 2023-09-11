Кремль не видит в России места релокантам, которые стали стране врагами

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Уехавшие на фоне специальной военной операции россияне будут возвращаться в Россию по мере изменения экономической ситуации, но "врагам страны" вряд ли в ней найдется место, заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"По мере того, как наш растущий рынок будет становиться все привлекательнее на фоне негативных экономических тенденций во многих странах, куда эти люди уехали, они будут приезжать сюда", - сказал он.

По его словам, некоторые россияне предпочитали в какой-то период своей жизни работать за границей и искать более комфортных условий. "Это нормально", - отметил он.

"Эти люди будут постепенно возвращаться кроме тех, кто стал врагами нашей страны. Такие тоже есть. Не нужно преувеличивать их количество. Для тех, кто стал врагами, наверно, вряд ли найдется место у нас на родине", - добавил Песков.

По его словам, в основе очень многих процессов лежит экономика.

"В экономическом плане мы живем неплохо. Мы начали развиваться. У нас есть трудности, есть проблемы. Мы не можем не ощущать эти проблемы на себе, учитывая недружественную атмосферу, в которой мы находимся. Имею в виду то, что пытаются делать страны коллективного запада. Несмотря на это мы демонстрируем очень хорошие показатели", - заявил представитель Кремля.

У него уточнили, планирует ли кабинет министров предпринимать какие-либо меры по возвращению уехавших на родину.

"Меры могут быть только в виде привлекательности нашей страны. Она растет объективно", - сказал он.

СВО же, по его словам, будет продолжаться, поскольку власти Украины продолжают тактику террористических атак и нападений на гражданские объекты и нужно продолжать СВО, чтобы полностью купировать эту угрозу.