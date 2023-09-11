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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Что произошло за день: понедельник, 11 сентября

Планируемая встреча Путина и Ким Чен Ына, победа Собянина на выборах мэра Москвы, памятник Дзержинскому в Ясеневе и увеличение числа жертв землетрясения в Марокко

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин встретится с Ким Чен Ыном в ближайшие дни, сообщили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры обсудят, в первую очередь, двусторонние отношения. Ранее Bloomberg со ссылкой на южнокорейское ТВ сообщал, что встреча может состояться 13 сентября.

- Сергей Собянин набрал на выборах мэра Москвы 76,4% голосов. По данным Мосгоризбиркома, явка составила 42,5%.

- ЦИК РФ зафиксировал четыре случая признания недействительными итогов голосования на прошедших региональных выборах. Нарушения были зафиксированы в 12 регионах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Средняя явка составила 43,5%.

- Уехавшие на фоне СВО россияне будут возвращаться, но "врагам страны" вряд ли в ней найдется место, заявил Дмитрий Песков. В интервью РБК пресс-секретарь президента РФ заявил, что люди будут приезжать обратно "по мере того, как наш растущий рынок будет становиться все привлекательнее на фоне негативных экономических тенденций во многих странах".

- В ЦБ РФ подтвердили обсуждение идеи ограничить зарубежные переводы в рублях. Ранее такое предложение озвучил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

- Сбербанк за январь-август 2023 года получил 999 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Кредитный портфель банка вырос почти на 18%.

- Число жертв мощного землетрясения в Марокко возросло до 2681 человека. Спасательные работы продолжаются.

- Памятник Феликсу Дзержинскому установлен в Москве на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки в Ясеневе. Он представляет собой точную, но уменьшенную копию монумента, который ранее стоял на Лубянской площади, а теперь - в Музеоне.

- Новак Джокович стал первой ракеткой мира после триумфа на US Open. На третьем месте - проигравший Джоковичу в финале US Open россиянин Даниил Медведев.

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