Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Песков заявил, что Путин и Ким Чен Ын на встрече обсудят двусторонние отношения

Песков заявил, что Путин и Ким Чен Ын на встрече обсудят двусторонние отношения
Фото: Linh Pham/Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ближайшие дни, обсудит с ним двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Она может состояться на днях", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, когда может состояться встреча.

По словам представителя Кремля, лидеры обсудят, "в первую очередь, двусторонние отношения".

"Корейская Народно-Демократическая Республика - это наш сосед, и как с любым соседом мы считаем себя в долгу налаживать добрые взаимовыгодные отношения", - продолжил Песков.

Он рассказал, что в рамках визита Ким Чен Ына запланированы российско-северокорейские переговоры в формате делегаций, и "при необходимости" Путин и Ким Чен Ын проведут переговоры один на один.

Ранее в понедельник пресс-служба Кремля сообщала, что Ким Чен Ын по приглашению Путина "в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом".

Владимир Путин Дмитрий Песков Ким Чен Ын КНДР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Продлено регулирование цен на продукцию СП "Газпрома" с OMV и Wintershall Dea

Атомные ледоколы впервые провели по Севморпути судно с рекордным дедвейтом

Атомные ледоколы впервые провели по Севморпути судно с рекордным дедвейтом

"Арнест" пообещала повысить цены на алюминиевые банки в пределах 2,9%

"Арнест" пообещала повысить цены на алюминиевые банки в пределах 2,9%

Движение по разрушенной части Крымского моста могут запустить 15 сентября

Движение по разрушенной части Крымского моста могут запустить 15 сентября

Мьянма запустит программу по привлечению туристов из России

Мьянма запустит программу по привлечению туристов из России

Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Курской областью

Кремль подтвердил скорый визит Ким Чен Ына в Россию

Кремль подтвердил скорый визит Ким Чен Ына в Россию

Военные РФ сбили третий за сутки украинский дрон в Белгородской области

"Интеррос" и Эрмитаж протестируют выпуск NFT на предметы искусства

"Интеррос" и Эрмитаж протестируют выпуск NFT на предметы искусства

Песков не ждет ответа на планы ЕС изымать у въезжающих россиян автомобили

Песков не ждет ответа на планы ЕС изымать у въезжающих россиян автомобили
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });