Кремль подтвердил скорый визит Ким Чен Ына в Россию

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили информацию о скором посещении России лидером КНДР.

"По приглашению Президента Российской Федерации В.В.Путина Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом", - сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Ранее Bloomberg со ссылкой на южнокорейское ТВ сообщало, что Владимир Путин и Ким Чен Ын могут встретиться 13 сентября. По данным агентства, "Ким Чен Ын, вероятно, уже отбыл в Россию на поезде".

Несколько источников ранее заявили "Интерфаксу", что лидера КНДР ждут на Дальнем Востоке в самые ближайшие дни.