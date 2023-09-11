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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Кремль подтвердил скорый визит Ким Чен Ына в Россию

Кремль подтвердил скорый визит Ким Чен Ына в Россию
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили информацию о скором посещении России лидером КНДР.

"По приглашению Президента Российской Федерации В.В.Путина Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом", - сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Ранее Bloomberg со ссылкой на южнокорейское ТВ сообщало, что Владимир Путин и Ким Чен Ын могут встретиться 13 сентября. По данным агентства, "Ким Чен Ын, вероятно, уже отбыл в Россию на поезде".

Несколько источников ранее заявили "Интерфаксу", что лидера КНДР ждут на Дальнем Востоке в самые ближайшие дни.

Ким Чен Ын КНДР Владимир Путин
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