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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Встреча Путина и Ким Чен Ына может пройти 13 сентября

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться 13 сентября, сообщает в понедельник Bloomberg.

Агентство, ссылаясь на южнокорейское ТВ, информирует, что "Ким Чен Ын, вероятно, уже отбыл в Россию на поезде", и что "саммит может пройти 13 сентября".

Ранее несколько источников сообщили "Интерфаксу", что лидера КНДР ждут на Дальнем Востоке в самые ближайшие дни.

Так, по словам источника в правительстве одного из субъектов ДФО, северокорейский лидер "может посетить регион уже в ближайшее время". Никаких деталей программы визита он не сообщил.

Собеседник агентства в правительстве другого региона подтвердил, что такая подготовка ведется. "Мы давно готовимся к визиту Ким Чен Ына", - сказал он.

Предыдущий визит Ким Чен Ына в Россию в 2019 году начался на станции Хасан, куда прибыл поезд северокорейского лидера, после чего он посетил Владивосток.

Визиты отца и деда нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира и Ким Ир Сена также начинались с Хасана.

Ким Чен Ын Владимир Путин КНДР
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