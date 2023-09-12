Пассажиров аварийно севшего самолета отправят в новосибирский аэропорт

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Пассажиров севшего на грунт в Новосибирской области самолета доставят в аэропорт "Толмачево", сообщает правительство региона.

"Будем принимать решения по дальнейшей их транспортировке в аэропорт "Толмачёво", - приводятся в сообщении слова заместителя главы региона Сергея Семки.

Семка по поручению губернатора Андрея Травникова выехал в Убинский район Новосибирской области для координации работы по устранению последствий авиационного инцидента и помощи пассажирам самолёта.

"Районные власти оказывают всю необходимую помощь - представители администрации первыми были на месте происшествия. В данный момент с министром транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, а также с и.о. начальника главного управления МЧС по региону выехали на место для принятия дальнейших необходимых решений", - заявил он.

По данным ГУ МЧС по региону, пассажиры забрали свой багаж. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в ДК села Убинское.

На месте остаются шесть членов экипажа самолета.

На видео, опубликованном в телеграм-канале МЧС РФ, видно, что стойки шасси самолета не надломились, несмотря на аварийную посадку в поле.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus-A320 "Уральских авиалиний" не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже самолет сел в поле в Убинском районе Новосибирской области, никто находившихся на борту 170 человек не пострадал.

По данному факту Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщали, что среди основных версий рассматривается отказ одного из двигателей, возможный пожар, отказ гидросистемы.