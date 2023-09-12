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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:21

На борту севшего в поле под Новосибирском самолета были 167 человек

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнило количество людей, находившихся на совершившем аварийную посадку в Новосибирской области самолете.

"По уточненной информации, на борту находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону.

Аварийная посадка Airbus под Новосибирском связана, по уточненным данным, с отказом гидросистемы, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"По уточненным данным, во время полета на борту критически упал уровень гидравлической жидкости. Передняя стойка шасси стала неуправляемой", - сказали в экстренных службах.

До этого также рассматривалась версия отказа одного из двигателей.

Экипаж сообщил диспетчерам о неисправности, запросил посадку на запасном аэродроме и снизился. Однако приземлиться там не успел. "Возникла угроза нехватки топлива", - уточнили в экстренных службах.

Пилоты визуально выбрали место для аварийной посадки и посадили самолет на грунт в 180 км от Новосибирска. Никто не пострадал.

Следствие возбудило уголовное дело после выполнения самолетом аварийной посадки в Новосибирской области по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

"Установлено, что утром 12 сентября 2023 года при выполнении рейса "Сочи-Омск" воздушное судно по технической причине совершило аварийную посадку на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области. Пострадавших нет", - говорится в сообщении Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В настоящий момент на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Уральские авиалинии Новосибирская область
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