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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:21

Перевозчик заявил об отсутствии пострадавших при посадке борта под Новосибирском

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Пострадавших в результате экстренной посадки самолета "Уральских авиалиний" на грунт в Новосибирской области нет, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Самолет Airbus A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск, совершил экстренную посадку вне аэродрома. Посадка прошла благополучно, экипаж оперативно произвел эвакуацию пассажиров. На борту находился 161 пассажир, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Критический отказ двигателя мог спровоцировать аварийную посадку Airbus под Новосибирском, рассказали "Интерфаксу" в экстренных службах.

"По предварительным данным в полете могла произойти критическая неполадка, которая не позволила продолжать полет. В настоящее время среди основных версий рассматривается отказ одного из двигателей и возможный пожар. Также рассматривается версия отказа гидросистемы", - сказали в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus-A320 "Уральских авиалиний" не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Однако приземлиться там не успел. Пилоты визуально выбрали место для аварийной посадки и посадили самолет на грунт в 180 км от Новосибирска. Никто из находившихся на борту пассажиров не пострадал.

По данному факту Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Новосибирская область Уральские авиалинии
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