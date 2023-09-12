Севший в новосибирском поле Airbus имел сертификат летной годности до конца 2024 г.

Аварийную посадку самолета спровоцировал отказ гидросистемы, сообщили в экстренных службах

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний" с бортовым номером RA-73805 рейса Сочи-Омск, совершивший аварийную посадку в Новосибирской области, имел сертификат летной годности до 31 декабря 2024 года, следует из данных сайта russianplanes.net.

Так, согласно данным сайта, самолет изготовлен в Тулузе, первый полет совершил в феврале 2004 года.

"Уральскими авиалиниями" данный борт эксплуатируется (лизинг) с 8 мая 2013 года. Какая авиакомпания ранее пользовалась самолетом, сайт не указывает.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний" не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже самолет сел в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области, никто из находившихся на борту 167 человек не пострадал.

По данному факту Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Уральская транспортная прокуратура проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщали, что аварийную посадку самолета спровоцировал отказ гидросистемы.