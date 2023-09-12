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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Минэкономразвития прогнозирует уровень безработицы в РФ в 3,1% в 2023-26 гг.

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ прогнозирует сохранение минимальных уровней безработицы в РФ в 3,1% на всем прогнозном горизонте 2023-2026 годов, сообщил журналистам представитель министерства.

Во вторник уточненный макропрогноз был рассмотрен и в целом поддержан на бюджетной комиссии правительства.

В предыдущей апрельской версии среднегодовой уровень безработицы закладывался в 3,5% на 2023-2026 годы.

Минэкономразвития РФ
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