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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Переговоры Путина и Ким Чен Ына, скорее всего, пройдут на космодроме "Восточный"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, скорее всего, пройдут на космодроме "Восточный".

"Теперь уже очевидно, что переговоры Путина и Ким Чен Ына пройдут на космодроме "Восточный". Через несколько минут все начнется", - сообщил журналист Павел Зарубин, опубликовав видео в своем телеграм-канале на фоне флагов России и КНДР на "Восточном".

Следом в телеграм-канале появилось видео с личными фотографами и телеоператорами Ким Чен Ына, которые также присутствуют на космодроме.

Ким Чен Ын Восточный (космодром)
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