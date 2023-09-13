Переговоры Путина и Ким Чен Ына, скорее всего, пройдут на космодроме "Восточный"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, скорее всего, пройдут на космодроме "Восточный".

"Теперь уже очевидно, что переговоры Путина и Ким Чен Ына пройдут на космодроме "Восточный". Через несколько минут все начнется", - сообщил журналист Павел Зарубин, опубликовав видео в своем телеграм-канале на фоне флагов России и КНДР на "Восточном".

Следом в телеграм-канале появилось видео с личными фотографами и телеоператорами Ким Чен Ына, которые также присутствуют на космодроме.