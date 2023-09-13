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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Путин и Ким Чен Ын начали переговоры на космодроме Восточный

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын проводят переговоры на космодроме Восточный в Амурской области.

Ожидается, что встреча займет несколько часов.

Путин пришел на место встречи заранее на несколько минут. Вместе с президентом лидера КНДР ожидал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Ким Чен Ын прибыл на встречу на автомобиле "Майбах". За церемонией наблюдали российские и северокорейские журналисты.

Российские вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер - министр промышленности РФ Денис Мантуров, а также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр транспорта Виталий Савельев примут участие во встрече лидеров России и КНДР.

Встреча проходит на космодроме "Восточный". Ранее сообщалось, что лидеры пообщаются с участием членов делегаций, а при необходимости продолжат общение тет-а-тет.

В переговорах с участием делегаций с российской стороны участвуют пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Лавров, Мантуров, Шойгу, Оверчук, Хуснуллин, Савельев, а также министр природных ресурсов Александр Козлов.

Как ранее сообщил журналистам Песков, запланированы как переговоры двух лидеров с участием делегаций, так и их беседа тет-а-тет. Кроме того, состоится обед от имени российского президента в честь северокорейского гостя.

В повестке российско-корейской встречи на высшем уровне вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, обсуждение региональной проблематики и ключевых международных проблем.

Песков также отмечал, что "будучи соседями, Россия и КНДР реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, которые не должны становиться предметом публичного обнародования". Так он ответил на вопрос, могут ли на встрече Путина и Ким Чен Ына быть подняты вопросы взаимодействия в военно-технической сфере.

Кроме того, в Кремле говорили, что российская сторона будет готова обсуждать с северокорейскими партнерами тему санкций Совбеза ООН в отношении Пхеньяна.

Пресс-конференции по итогам переговоров не предусмотрено.

Владимир Путин Восточный КНДР Ким Чен Ын
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