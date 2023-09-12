Глава Минприроды РФ встретил лидера КНДР на ж/д станции в Приморье

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Лидера КНДР Ким Чен Ына во вторник утром на железнодорожной станции Хасан в Приморском крае встречал глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Утро, мост через реку Туманная (пограничная река между РФ и КНДР - ИФ). С официальным визитом в Россию прибыл Ким Чен Ын", - сообщил Козлов в своем телеграм-канале.

"Российская Федерация и Корейская Народно-Демократическая Республика крепко дружат уже 75 лет. Все эти годы мы поддерживаем и помогаем друг другу не только как соседи, но и как ближайшие соратники", - написал Козлов.

Он также опубликовал видео со встречи. На нем показан прибывающий на станцию поезд. Ким Чен Ын выходит из вагона своего поезда, спускается по ступенькам и пожимает руку Козлову, после чего они идут по красной ковровой дорожке и проходят в здание вокзала.

Северокорейского лидера встречают почетный караул и оркестр.

Козлов - председатель межправительственной комиссии РФ-КНДР. В этом же статусе, но будучи министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, он участвовал в переговорах с Ким Чен Ыном, когда тот посетил Владивосток в 2019 году.