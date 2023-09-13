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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Президент РФ, приветствуя Ким Чен Ына, отметил значимые для КНДР даты

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, приветствуя лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме "Восточный", отметил, что рад его видеть, напомнив о нескольких значимых датах, которые отмечаются в этот период и в республике, и в двусторонних отношениях.

Встречая Ким Чен Ына на космодроме, Путин поинтересовался, как лидер КНДР добрался.

"Спасибо, что несмотря на свою занятость, пригласили нас и тепло приняли", - сказал Ким Чен Ын Путину.

Президент России ответил: "Я очень рад вас видеть. Тем более, что такие события - 75 лет образования республики, 70-летие победы в великой войне за освобождение, 75 лет установления дипотношений. У нас столько всего".

Ким Чен Ын поблагодарил еще раз президента России.

Перед заходом в здание Путин пояснил Ким Чен Ыну, что это новый российский космодром.

Владимир Путин Ким Чен Ын КНДР Восточный
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