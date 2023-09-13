В Кремле заверили, что отношения РФ и КНДР не направлены против третьих стран

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Отношения России и КНДР не должны быть предметом обеспокоенности других государств, так как не направлены против кого-то, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все остальные вопросы касаются только наших двух суверенных стран и не должны быть предметом обеспокоенности третьих государств, ибо наше сотрудничество осуществляется во благо народов наших двух стран и не против кого-то", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков добавил, что Россия и КНДР выстраивают отношения и в чувствительных областях, в том числе, в военной сфере.

"Полный комплекс отношений подразумевает и диалог, и взаимодействие в чувствительных областях, таких как военное взаимодействие, обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области безопасности. Это тоже будет осуществляться", - сказал он.

Ранее Путин и Ким Чен Ын провели на космодроме "Восточный" переговоры с участием делегаций двух стран.

Встреча лидеров двух стран продолжается уже около полутора часов.