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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Песков анонсировал развитие отношений с КНДР по всем направлениям

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудничество России и КНДР не направлено против кого-либо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы будем активизироваться по всем направлениям, будь то транспорт, авиация. Мы предлагали возможности сотрудничества по космической тематике и во всех других областях. Эта работа будет продолжаться. Она в интересах наших стран, но никоим образом не направлена против кого-то другого", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия-1".

Отвечая на вопрос, может ли Россия в одностороннем порядке снять санкции с КНДР, Песков отметил, что "Россия продолжит оставаться ответственным членом ООН, постоянным членом Совета безопасности, а также ближайшим соседом КНДР и будет развивать отношения по всем направлениям".

Лидер КНДР находится с визитом в России. Ранее в среду прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме "Восточный".

Дмитрий Песков КНДР
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