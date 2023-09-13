Рослесхоз отметил двукратное снижение площади лесных пожаров в 2023 году

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В 2023 году площадь сезонных лесных пожаров в России снизилась вдвое, сообщил на форуме "Леса России" в Иркутске руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

"Лесопожарный сезон был непростым, первое возгорание у нас было уже в марте. С марта по май пожары были на большей части Урала и Сибири. Но нам удалось удержать стихию. Было зарегистрировано 11 тысяч лесных пожаров площадью 4,3 млн га, что вдвое меньше среднемноголетних значений", - сказал он.

По данным Рослесхоза, 85% всех площадей лесных пожаров в 2023 году пришлось на шесть регионов: Якутию, Хабаровский край, Магаданскую, Амурскую, Свердловскую и Еврейскую автономную области.

Замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко на этом же форуме сообщил, что лесопожарный сезон в стране практически завершен. По его словам, сейчас всего около 100 гектаров леса горят в Якутии.