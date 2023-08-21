В Госдуме призвали срочно менять законы об охране Байкала

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Законодательство, регулирующее охрану экологии озера Байкал, нужно срочно менять сейчас, иначе через 10-15 лет об уникальности байкальской воды можно забыть, считает председатель комитета Госдумы по экологии, бывший глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Он сейчас находится в командировке в Бурятии.

"Наша цель - перед началом осенней сессии обсудить необходимые законодательные изменения с местным населением: в июле Госдумой были приняты в первом чтении поправки в ФЗ "Об охране озера Байкал", направленные на решение наиболее острых социальных, экономических и экологических вопросов... Сейчас мы находимся в начале пути к созданию качественного закона по Байкалу. Жизнь говорит о том, что динамика отрицательная - во всем. Ухудшения в том числе в сфере экологии. Если мы ничего не будем предпринимать, через 10-15 лет об уникальности байкальской воды можно забыть. Откладывать решение столь большого комплекса проблем уже нельзя", - написал Кобылкин в Telegram.

19 августа стало известно, что в Северобайкальском районе Бурятии прорвало дамбу на реке Холодная, что привело к остановке железнодорожного сообщения по БАМ. По мнению Кобылкина, нынешнее законодательство не позволяет предотвращать такие катастрофы - байкальские ограничительные нормы не позволили вовремя провести профилактические работы на пострадавшей дамбе.

"Если подобное произойдет в районе Байкальского ЦБК, где в картах-накопителях хранится более 6 млн тонн токсичных веществ, и селевой поток смоет всё это в озеро, то мы будем иметь бледный вид перед будущими поколениями. Мы должны это признать и понимать", - считает Кобылкин.

Кроме экологических угроз, по словам депутата, жители Бурятии сталкиваются с бытовыми и инфраструктурными проблемами, вызванными законодательными несостыковками из-за близости Байкала. Так, в нескольких поселках Бурятии стоит острая проблема невозможности расширения кладбищ, строительства очистных сооружений и дорог. Основной причиной является запрет на вырубку леса, вблизи территории которого находятся большинство поселений. Улучшение условий жизни для местного населения, живущего на побережье уникального озера, тоже является наболевшим и жизненно важным вопросом, подчёркивает Кобылкин.

В экономической зоне "Байкальская гавань" глава комитета услышал жалобы на невозможность развития туризма без постоянного электроснабжения и транспортной связи с другими населенными пунктами. Для строительства ЛЭП и дорог придется вырубить до 10% от всей площади зоны, что по текущему законодательству не допускается.

Также закон делает невозможным выполнение указа президента о создании противопожарных разрывов для защиты населенных пунктов, несмотря на частое возникновение лесных пожаров в Бурятии, подчеркивает Кобылкин. Этот указ был издан после массовых пожаров в регионе в 2017 году.