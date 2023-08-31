В Геленджике тушат новый лесной пожар

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Низовой лесной пожар ликвидируют в районе горы Гебеус на территории Геленджика (Краснодарский край), сообщает в четверг краевой лесопожарный центр.

"Зафиксировано задымление со стороны леса в районе горы Гебеус. По прибытию на место в 12:30 по московскому времени было установлено, что горит сухая растительность на площади 0,1 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осуществляется локализация низового лесного пожара, а также привлекаются дополнительные силы и средства.

Ранее спасатели ликвидировали крупный лесной пожар в Геленджике на площади около 100 га.