Два соцобъекта повреждены при обстреле белгородского поселка Уразово

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Поселок Уразово Валуйского городского округа обстрелян со стороны Украины, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду.

"Под обстрел ВСУ попала окраина поселка Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет. После подворового обхода повреждения выявлены в двух соцобъектах - выбиты окна", - написал он в своем телеграм-канале.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.