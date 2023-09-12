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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

Два частных дома повреждены при украинском обстреле села в Белгородской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Село Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области обстреляно со стороны Украины, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино... Пострадавших нет. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши и фасады, а также повреждены хозпостройка и линия газоснабжения. Оперативные и аварийные службы находятся на месте", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Вячеслав Гладков Украина Белгородская область
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