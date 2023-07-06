Финансовый конгресс ЦБ: надежда на раскрытие

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российские компании активно воспользовались правом не публиковать сведения о себе, которое в последние годы было предоставлено на фоне санкционных угроз извне, причем сложившийся тренд грозил все большим информационным дефицитом. Но решение правительства ограничить объем закрываемых данных дарит надежду на смену тенденции и является "большим шагом" к восстановлению информационного поля, необходимого для поддержания инвестиционного климата, говорили участники сессии "Прозрачность финансового рынка: раскрытие информации и создание системы индикаторов" на Финансовом конгрессе Банка России.

Тренд на закрытость

Отдельные изъятия из стандартного режима обнародования эмитентами ценных бумаг информации существовали из-за санкционных угроз в России уже несколько лет, но в марте 2022 года компании получили право максимально закрыться от внешнего мира, в том числе от собственных инвесторов. Им было разрешено не публиковать значительный массив данных, даже промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность, а также аудиторские заключения.

Этим правом эмитенты активно пользовались, говорили участники сессии. По словам председателя наблюдательного совета Московской биржи Сергея Швецова, более 50% эмитентов рынка акций полностью или частично не раскрывают информацию. "То же самое по рынку облигаций", - добавил он.

По данным Центра раскрытия корпоративной информации (ЦРКИ) "Интерфакса", общее число компаний, раскрывающих информацию, упало в 2022 году на треть, и тенденция сокращения их количества продолжается. "Статистика не показывает, что, пережив санкционное цунами первого полугодия 2022 года, публичные компании начали затем восстанавливать раскрытие. Скорее наоборот", - сказал исполнительный директор Группы "Интерфакс" Владимир Герасимов.

По его словам, годовую отчетность по МСФО за 2021 год раскрыли, по данным ЦРКИ, 72% торгуемых ПАО, по итогам 2022 года - 48%. Годовую РСБУ за 2021 год опубликовали 83% публичных компаний, за 2022 год - только 65%. Отчеты компаний стали при этом значительно менее информативными, и эта тенденция также скорее усиливается.

Впрочем, у Швецова было объяснение такого стремления компаний к закрытости. "...Совет директоров в условиях акционерного активизма "как бы чего не вышло", естественно, принимает решение более консервативное. Потому что за последствия санкционного характера отвечать будет совет директоров, а если санкции не будут наложены, никто не спросит. Поэтому здесь абсолютно понятная психологическая ловушка, которая вынуждает совет директоров идти на закрытие информации", - сказал он.

По словам Швецова, "динамика была удручающая, цифры удручающие, сейчас появляется надежда, что мы возвращаемся потихонечку на тренд раскрытия информации".

Надежда

Такую надежду, видимо, дает ему постановление №1102, выпуском которого закончилась многомесячная дискуссия в правительстве о том, по каким правилам должна раскрываться корпоративная информация дальше. Накануне конгресса интрига разрешилась: победу одержали сторонники постепенного возврата к обнародованию данных.

Предложены новые правила, которые не предусматривают полного засекречивания данных. Теперь не могут скрываться, к примеру, баланс и отчет о финансовых результатах компании. Постановление №1102 лишь предусматривает, что ряд компаний в определенных случаях получают возможность закрыть установленный перечень данных о себе.

"Это, пускай, не полный, но все-таки большой шаг к восстановлению информационного поля, необходимого финансовому рынку. Дальше эмитенты уже сами должны понимать... Если им необходимо выходить на рынок капитала, они должны понимать, что у них нет вариантов не раскрывать информацию", - оценила постановление советник заместителя председателя Банка России Лариса Селютина.

Однако такой частичный возврат к раскрытию устраивает не всех. По словам генерального директора ИК "Регион", председателя совета директоров НПФ "Будущее" Галины Морозовой, если необходимо развивать фондовый рынок, рынок капитала и привлекать пенсионные деньги, то нужно практически полное раскрытие информации. Институциональные инвесторы не могут принимать решения об инвестировании чужих денег на основании презентаций и слайдов от эмитентов, так как они несут ответственность за средства клиентов, говорила она.

И эту позицию разделяет значительное число участников проведенного в ходе сессии опроса. Они отвечали на вопрос: "Что вы посоветуете инвестору в условиях закрытия информации?" Подавляющее большинство респондентов - 39% - выбрали ответ "Воздержаться от принятия инвестиционных решений".

25% (второй по популярности ответ) высказались за то, чтобы отдать деньги в доверительное управление. "Надеюсь, доверительный управляющий тоже разумно подходит к этому вопросу, а не рискует, подкидывая монетку", - заметил по этому поводу Швецов.

"Мы лечим одну болезнь, но само лечение является совершенно токсичным и очень сложным, - говорил он. - Вопрос: выживет ли наш организм - рынок капитала РФ - в связи с наличием побочных эффектов от того лекарства, которое мы применяем, защищая наши публичные компании, наших эмитентов от санкций. Этот вопрос не имеет сегодня окончательного ответа, но я очень надеюсь, что мы при благоприятных условиях будем возвращаться в нормальный режим раскрытия информации, а инерции, силы нашему рынку хватит дотянуть до того замечательного, светлого времени". Герасимов в свою очередь считает, что возвращение к привычным стандартам обнародования информации в любом случае будет медленным, так как резко снизились стимулы эмитентов к прозрачности.