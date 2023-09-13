Песков заявил о важности и содержательности переговоров РФ-КНДР

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына были важными и содержательными, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Об этом Песков сообщил в интервью Первому каналу.

По его словам, "сам факт приезда Ким Чен Ына сюда с точки зрения двусторонних событий - очень важное событие".

"Корейская сторона проявляет огромный интерес к развитию двусторонних связей. Они интересуются возможностями сотрудничества в области авиации и в области транспорта, и в плане воссоздания всей инфраструктуры, которая связана с нашим двусторонним сотрудничеством", - также заявил Песков.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились более четырех часов.

Лидеры России и КНДР общались в ходе осмотра космодрома "Восточный", а затем провели переговоры сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет. Последним пунктом переговоров стал официальный прием в честь северокорейского гостя от имени президента в РФ.