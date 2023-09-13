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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Ким Чен Ын посетит Комсомольск-на-Амуре и Владивосток

В Комсомольске-на-Амуре он ознакомится с военной и гражданской техникой, во Владивостоке побывает на флоте

Ким Чен Ын посетит Комсомольск-на-Амуре и Владивосток
Президент РФ и глава КНДР во время осмотра территории космодрома Восточный
Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит в Комсомольске-на-Амуре заводы по производству гражданской и боевой авиатехники, а во Владивостоке ему продемонстрируют возможности тихоокеанского флота, рассказал президент РФ Владимир Путин.

"Впереди у председателя большая программа. Он отсюда летит в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится авиационная техника: и гражданская, и боевая", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

"Затем во Владивостоке тоже военная часть по линии министерства обороны, но она заключается просто в демонстрации возможностей тихоокеанского флота", - продолжил Путин.

Он также рассказал, что Ким Чен Ын посетит Дальневосточный федеральный университет и посмотрит "некоторые объекты академии наук РФ - лаборатории, которые занимаются биологией моря".

Ранее лидеры РФ и КНДР провели встречу, которая продолжалась более четырех часов. Они общались в ходе осмотра космодрома "Восточный", а затем провели переговоры сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет. Последним пунктом переговоров стал официальный прием в честь северокорейского гостя от имени президента в РФ.

Владимир Путин КНДР Ким Чен Ын Комсомольск-на-Амуре Владивосток
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