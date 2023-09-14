Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил его посетить КНДР, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на ЦТАК.

По сообщениям СМИ, российский президент приглашение принял.

"В конце приема Ким Чен Ын вежливо пригласил Путина посетить КНДР в удобное время", - говорится в сообщении ЦТАК.

"Путин с удовольствием принял приглашение и подтвердил свою волю неизменно продолжать историю и традиции дружбы между Россией и КНДР", - отмечает агентство.

Уточняется, что предложение было сделано Ким Чен Ыном во время официального ужина с президентом России в среду после встречи двух лидеров на космодроме Восточный.

Как сообщалось, переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына продолжались в минувшую среду более четырех часов. Они общались в ходе осмотра космодрома Восточный, а затем провели переговоры сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет. Последним пунктом переговоров стал официальный прием в честь северокорейского гостя от имени президента в РФ.