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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Амурскому ГХК удалось решить проблемы с оборудованием, вызванные санкциями

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Строящемуся Амурскому газохимическому комплексу, европейские партнеры которого стали отказываться от поставок оборудования, удалось справиться с этими трудностями, сообщил президенту Владимиру Путину гендиректор Амурского ГПЗ Алексей Верещагин.

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Когда Путин посещал Амурский ГПЗ, Верещагин доложил ему о ходе строительства Амурского ГХК.

По его словам, ГХК столкнулся с "определенными трудностями" после того, как европейские партнеры отказались поставлять оборудование в рамках заключенных ранее контрактов, однако руководству удалось выйти на новые рынки, найти новые цепочки поставок, согласовать график реализации и пуска завода и обновленный бюджет.

Технические проблемы, которые были созданы недобросовестными партнерами, преодолены, подтвердил Верещагин Путину. На уточняющий вопрос президента о сроках реализации Верещагин ответил, что есть несколько этапов окончания работ, включая основные технологические комплексы, которые разбиты от 2025 до 2027 года.

"То есть, вам пришлось график немного сдваивать вправо", - уточнил Путин, отметив тот факт, что этот проект все равно будет завершен. "Все верно", - ответил гендиректор предприятия.

Амурский газохимический комплекс (АГХК - совместный проект "СИБУРа" и Sinopec) по производству полиэтилена и полипропилена будет основным потребителем этана и сжиженных углеводородных газов Амурского ГПЗ.

Амурский ГХК станет одним из крупнейших в мире производств базовых полимеров - полиэтилена и полипропилена, производственная мощность комплекса составит до 2,7 миллиона тонн готовой продукции в год. Это продукция для жизненно важных отраслей: строительства, энергетики, ЖКХ, сельского хозяйства, производства товаров массового потребления, медицинских материалов и оборудования, химической промышленности, авиа- и автомобилестроения.

Проект играет важную роль в экономическом развитии Дальнего Востока и Амурской области. К примеру, на этапе строительства он обеспечит свыше 25 тысяч новых рабочих мест, 885 высокотехнологичных рабочих мест на этапе эксплуатации, около пяти тысяч дополнительных рабочих мест в смежных отраслях. За счет Амурского ГХК ожидается увеличение экспорта несырьевых товаров (4,6 трлн руб. к 2040 году) рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней (227 млрд рублей).

Амурский ГПЗ Амурский ГХК Sinopec СИБУР Владимир Путин Алексей Верещагин
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