Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

"СИБУР" "сбавил темп" строительства Амурского ГХК после выхода Linde из проекта

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Темпы строительства "Амурского газохимического комплекса" (АГХК) замедлились, но работа продолжается, сообщил генеральный директор ООО "СИБУР" Михаил Карисалов.

"Скорость чуть сбавлена, в настоящий момент идет монтаж (установки - ИФ) пиролиза - оборудования, которое мы вывезли, оно полностью доступно", - сказал он журналистам на нефтегазохимическом форуме в Казани. Скорректированные сроки завершения строительства комплекса он не назвал.

В июне "СИБУР" сообщал, что германская Linde, выступавшая ЕР-подрядчиком строительства установки пиролиза, вышла из проекта АГХК. "Работаем над его адаптацией к новым условиям вместе с партнерами из Sinopec", - отметили тогда в российской компании.

Предполагается, что "Амурский ГХК" станет крупнейшим в мире комплексом по производству базовых полимеров: 2,3 млн тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена в год. Строительство должно было быть синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность Амурского ГПЗ "Газпрома", который будет поставлять сырье, в частности этан и СУГи. Строительство АГХК, начатое в 2020 году, предполагалось завершить в 2024 году.

Ввиду географического расположения комплекса продукция предприятия ориентирована на азиатские рынки, в первую очередь рынок КНР, крупнейшего потребителя полимеров в мире.

СИБУР Амурский ГХК Михаил Карисалов Linde Германия Sinopec Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бывшая "дочка" Paulig в РФ начала выпуск кофе бренда Poetti на заводе под Тверью

Бывшая "дочка" Paulig в РФ начала выпуск кофе бренда Poetti на заводе под Тверью

Цены на серебро опустились до минимума за 2 года

Цены на серебро опустились до минимума за 2 года

ВТБ начнет выдачу экспресс-кредитов на сумму до 100 тыс. рублей

ВТБ начнет выдачу экспресс-кредитов на сумму до 100 тыс. рублей

"Газпром" начал проектирование газопровода в КНР с российского Дальнего Востока

Правительству предложили отменить пошлину на ввоз китайских подшипников из-за дефицита

Запасы газа в ПХГ России достигли 92%

Запасы газа в ПХГ России достигли 92%

Российские компании не отказываются от ESG-отчетов, но видят изменение спроса. Обзор

Инфляция в еврозоне в августе достигла рекордных 9,1%, превысив прогноз

Инфляция в еврозоне в августе достигла рекордных 9,1%, превысив прогноз

МосБиржа объявила дискретный аукцион по акциям "Газпрома" из-за их роста более чем на 20%

Гендиректором сети "Перекресток" назначен экс-глава "Победы" Калмыков

Гендиректором сети "Перекресток" назначен экс-глава "Победы" Калмыков
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });