"СИБУР" "сбавил темп" строительства Амурского ГХК после выхода Linde из проекта

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Темпы строительства "Амурского газохимического комплекса" (АГХК) замедлились, но работа продолжается, сообщил генеральный директор ООО "СИБУР" Михаил Карисалов.

"Скорость чуть сбавлена, в настоящий момент идет монтаж (установки - ИФ) пиролиза - оборудования, которое мы вывезли, оно полностью доступно", - сказал он журналистам на нефтегазохимическом форуме в Казани. Скорректированные сроки завершения строительства комплекса он не назвал.

В июне "СИБУР" сообщал, что германская Linde, выступавшая ЕР-подрядчиком строительства установки пиролиза, вышла из проекта АГХК. "Работаем над его адаптацией к новым условиям вместе с партнерами из Sinopec", - отметили тогда в российской компании.

Предполагается, что "Амурский ГХК" станет крупнейшим в мире комплексом по производству базовых полимеров: 2,3 млн тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена в год. Строительство должно было быть синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность Амурского ГПЗ "Газпрома", который будет поставлять сырье, в частности этан и СУГи. Строительство АГХК, начатое в 2020 году, предполагалось завершить в 2024 году.

Ввиду географического расположения комплекса продукция предприятия ориентирована на азиатские рынки, в первую очередь рынок КНР, крупнейшего потребителя полимеров в мире.