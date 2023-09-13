Российские военные уничтожили три морских беспилотника ВСУ в Черном море

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России заявили, что три украинских морских дрона уничтожены авиацией в Черном море.

"13 сентября в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В среду утром Минобороны РФ сообщило, что два российских корабля получили повреждения в результате попадания украинских крылатых ракет по судоремонтному заводу в Севастополе.

"Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С.Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера", - сказано в сообщении.

"В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте", - сообщило Минобороны РФ.

Позднее министерство заявило, что корабли будут восстановлены и продолжат боевую службу.