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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Минобороны РФ заявило об уничтожении украинских дронов в Белгородской и Брянской областях

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что сбиты три украинских беспилотника самолетного типа в Белгородской и Брянской областях.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, это произошло около 21:30.

Еще два украинских дрона сбиты около 22:00 на Брянщине, заявили российские военные.

"Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - сообщило Минобороны РФ.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили, что в среду три украинских морских дрона уничтожены российской авиацией в Черном море.

В среду утром Минобороны РФ сообщило, что два российских корабля получили повреждения в результате попадания украинских крылатых ракет по судоремонтному заводу в Севастополе.

Минобороны РФ Белгород Белгородская область Брянск
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