Посол США вновь заверила Уилана, что Вашингтон работает над его возвращением

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Посол США в РФ Линн Трейси передала задержанному в РФ американцу Полу Уилану, что Вашингтон по-прежнему твердо намерен вернуть его на родину, сообщил в среду представитель госдепа Мэттью Миллер.

"Посол Трейси действительно встретилась с Полом Уиланом ранее сегодня, это был визит в рамках предоставленного консульского доступа... Посол Трейси вновь повторила, что президент Байден и госсекретарь Блинкен намерены добиться его возвращения домой", - заявил Миллер во время брифинга.

Он напомнил, что около месяца назад Блинкен говорил с Уиланом по телефону и передал ему то же самое послание: США прилагают все возможные усилия, чтобы вернуть его домой.

Миллер также отметил, что Вашингтон готов принимать "непростые решения" ради возвращения задержанных американцев домой. При этом он не стал вдаваться в подробности по этому вопросу.

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж.