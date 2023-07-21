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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Рябков заявил, что канал РФ-США по обмену заключенными сохраняется

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российско-американский канал по обмену заключенными сохраняется, в надлежащее время эти контакты будут продолжены, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мне не известно о каких-то контактах последнего времени на этот счет, но канал сохраняется, и в надлежащее время эти контакты будут продолжены", - сказал он журналистам в кулуарах ежегодной встречи друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова.

В России под арестом находится корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже. Кроме того, наказание отбывает бывший морпех Пол Уилан, в 2020 году приговоренный 16 годам заключения за шпионаж.

США добиваются освобождения обоих и их возвращения на родину. В Москве отказываются комментировать возможные переговоры об их обмене и настаивают, что такие контакты должны происходить "без мегафонной дипломатии".

Сергей Рябков МИД РФ США
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