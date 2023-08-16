Блинкен заверил Уилана, что работает над его возвращением на родину

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с отбывающим тюремный срок в РФ американцем Полом Уиланом заверил, что Вашингтон работает над его освобождением, передает в среду CNN со ссылкой на информированный источник.

Это второй телефонный разговор между Блинкеном и Уиланом, отмечает телеканал.

Бывший морпех Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года он был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж.

США добиваются освобождения Уилана и его возвращения на родину. В Москве отказываются комментировать возможные переговоры об обмене, настаивая, что такие контакты должны происходить "без мегафонной дипломатии".