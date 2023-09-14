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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Кассация подтвердила запрет Siemens судиться в Германии с РЖД о ремонте "Сапсанов"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа поддержал определение Арбитражного суда Москвы, который 27 июня по заявлению АО "РЖД" запретил Siemens Mobility GmbH (Германия) судиться с железнодорожной монополией по спорам о техобслуживании и ремонте "Сапсанов".

Речь идет о запрете инициировать и продолжать судебные разбирательства в Высших земельных судах Берлина и Мюнхена, а также в Верховном земельном суде Баварии по всем спорам, вытекающим из договора от 20 апреля 2007 года о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов.

"Оставить определение без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения", - говорится в информации на сайте суда.

В оспариваемом документе отмечается, что РЖД просили суд запретить Siemens вести разбирательства в иностранных судах с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительною характера.

В силу статей Арбитражного процессуального кодекса "к исключительной компетенции российских арбитражных судов относятся дела по спорам с участием российских юридических лиц, в отношении которых иностранным государством введены меры ограничительного характера".

В обоснование обращения в столичный суд РЖД сослались на то, что компания Siemens 3 июня 2022 года обратилась в Высший земельный суд Мюнхена с заявлением об установлении допустимости третейского разбирательства, обосновав это тем, что имущество Siemens (запчасти, необходимые для исполнения договора), находится на складе в Мюнхене (Бавария), потом дело было передано в Верховный земельный суд Баварии, а 14 июня 2022 года - в Высший земельный суд Берлина.

Таким образом, эти суды рассматривают споры по договору от 20 апреля 2007 года, несмотря на установленную в договоре подсудность Международного арбитражного суда при Палате экономики Австрии в Вене.

Фактически, подчеркивается в определении, вопреки установленному решением Арбитражного суда Москвы запрету инициировать суды в австрийском суде, компания Siemens обратилась в иные иностранные суды, не предусмотренные договором о техническом обслуживании поездов "Сапсан", "с целью ведения судебного спора против ОАО "РЖД" на территории иностранного государства".

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 26 октября 2022 года удовлетворил иск РЖД к Siemens о запрете инициировать судебные разбирательства в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене "по всем спорам, возникающим из договора от 20 апреля 2007 года о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов (или каких-либо последующих его изменений) или в связи с ним, либо относящимся к его нарушению, расторжению или недействительности". Кассация 1 февраля 2023 года оставила решение в силе.

Арбитражный суд Московского округа 22 августа 2023 года подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 15 февраля признал недействительным одностороннее расторжение Siemens Mobility GmbH договора, заключенного 20 апреля 2007 года с ОАО "РЖД", о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов.

Кассационный суд также поддержал решение о солидарном взыскании с Siemens Mobility GmbH и ООО "Сименс мобильность" на следующий день после вступления решения в силу в пользу РЖД судебной неустойки в размере 16,1 млн рублей.

В мае 2022 года Siemens объявила о прекращении бизнеса в России и начала процедуру завершения производственной и операционной деятельности. Также Siemens сообщила, что разрывает с 13 мая 2022 года с РЖД сервисные контракты, включая обслуживание "Сапсанов".

Siemens Арбитражный суд Москвы Бавария Германия Мюнхен Сапсан РЖД
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