Пожар в пятиэтажке в Махачкале локализовали на площади на 600 кв. м

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Никто не пострадал в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в пригороде Махачкалы, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"Пожар локализован на 600 кв. м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в поселке Семендер дагестанской столицы в многоквартирном доме на четвертом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего начался пожар. На месте работают бригады МЧС и прокуратура.

Имеются разрушения несущих стен на четвертом этаже, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах. Как рассказали в чрезвычайном ведомстве, из горящего здания были эвакуированы 70 человек, десять спасли пожарные.