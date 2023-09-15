Загоревшийся дом в Махачкале был незаконно подключен к газовым сетям

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Многоквартирный дом в поселке Семендер города Махачкалы (Дагестан), где произошел хлопок газовоздушной смеси, был несанкционированно подключен к газовым сетям, сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

"Специалисты неоднократно его отключали. Однако жильцы всe-таки снова незаконно подключились к газовым сетям, на этот раз шланговым соединением", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в этом доме отсутствует какая-либо исполнительно-техническая документация, "в том числе договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования".

Как сообщалось, газ взорвался в ночь с четверга на пятницу на четвертом этаже многоквартирного дома в поселке Семендер города Махачкалы. Произошло возгорание, пожар перекинулся на пятый и шестой (мансардный) этажи. По данным МЧС, взорвался газовый баллон.

Эвакуировано 70 человек, еще 10 спасены сотрудниками МЧС. Площадь возгорания составила 600 кв. м. Власти города заявили, что эвакуированным предоставят временное жилье.

Пожар ликвидировали 55 пожарных МЧС и 10 единиц техники.

Медики на месте журналистам сообщили, что двум девочкам шести и двенадцати лет понадобилась помощь психологов, у них "ситуационный невроз", еще одному мальчику оказана помощь амбулаторно, он получил "царапины и легкие ушибы".

В свою очередь, в мэрии Махачкалы сообщили, что дом построен незаконно и не был газифицирован.

Правоохранительные органы устанавливают причину происшествия.