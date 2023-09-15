В Махачкале полностью ликвидировали пожар в многоквартирном доме

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали пожар в многоквартирном доме в Махачкале, сообщает ГУ МЧС России по республике.

"В 1:28 пятницы - полная ликвидация пожара в многоквартирном доме в Махачкале. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в тушении пожара были задействованы 55 человек личного состава МЧС и 10 единиц техники.

Медики на месте журналистам сообщили, что двум девочкам шести и двенадцати лет понадобилась помощь психологов, у них "ситуационный невроз", еще одному мальчику оказана помощь амбулаторно, он получил "царапины и легкие ушибы".

В свою очередь, в мэрии Махачкалы сообщили, что дом построен незаконно и не был газифицирован.

Как сообщалось, возгорание произошло после взрыва газового баллона на четвертом этаже многоквартирного дома в поселке Семендер города Махачкалы. В последующем огонь перекинулся на пятый и шестой (мансардный) этажи.

Эвакуировано 70 человек, еще 10 спасены сотрудниками МЧС. Площадь возгорания составила 600 кв. м. Власти города заявили, что эвакуированным предоставят временное жилье.

Правоохранительные органы устанавливают причину происшествия.