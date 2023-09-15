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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

В Махачкале полностью ликвидировали пожар в многоквартирном доме

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали пожар в многоквартирном доме в Махачкале, сообщает ГУ МЧС России по республике.

"В 1:28 пятницы - полная ликвидация пожара в многоквартирном доме в Махачкале. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в тушении пожара были задействованы 55 человек личного состава МЧС и 10 единиц техники.

Медики на месте журналистам сообщили, что двум девочкам шести и двенадцати лет понадобилась помощь психологов, у них "ситуационный невроз", еще одному мальчику оказана помощь амбулаторно, он получил "царапины и легкие ушибы".

В свою очередь, в мэрии Махачкалы сообщили, что дом построен незаконно и не был газифицирован.

Как сообщалось, возгорание произошло после взрыва газового баллона на четвертом этаже многоквартирного дома в поселке Семендер города Махачкалы. В последующем огонь перекинулся на пятый и шестой (мансардный) этажи.

Эвакуировано 70 человек, еще 10 спасены сотрудниками МЧС. Площадь возгорания составила 600 кв. м. Власти города заявили, что эвакуированным предоставят временное жилье.

Правоохранительные органы устанавливают причину происшествия.

Махачкала Дагестан
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