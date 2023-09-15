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Маркировку икры в РФ планируется запустить 1 апреля 2024 года

Маркировку икры в РФ планируется запустить 1 апреля 2024 года
Фото: Максим Коротченко/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Обязательная маркировка икры осетровых и лососевых рыб в РФ может быть запущена с 1 апреля 2024 года, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ со ссылкой на замглавы ведомства Екатерину Приезжеву.

"По поручению правительства РФ Минпромторгом совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывается вопрос о внедрении обязательной маркировки в отношении икры с 1 апреля 2024 года", - говорится в пресс-релизе министерства по итогам поездки Приезжевой в Сахалинскую область.

Приезжева напомнила, что в настоящее время в РФ проходит эксперимент по маркировке икры в потребительской упаковке. Он был запущен 15 апреля 2023 года и продлится по 31 марта 2024 года.

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Ранее сообщалось, что эксперимент будет проведен в отношении икры осетровых (ТН ВЭД ЕАЭС 1604 31 000 0) и лососевых (красная икра, ТН ВЭД 1604 32 001 0) видов рыб.

Изначально предполагалось провести эксперимент по маркировке рыбной продукции, включая икру, с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года, затем эксперимент был отложен.

Как сообщал оператор маркировки в РФ компания ЦРПТ, на момент запуска эксперимента о решении включиться в него заявляли компания "Меридиан" и рыботоварная фирма "Диана", входящая в "Русский икорный дом", завод "Сокра", компания "Витязь-Авто", "Приозерская рыбная компания", "Рыбстандарт" и другие. Всего в пилотном проекте заявляли намерение участвовать более 30 компаний, отмечал ЦРПТ.

По оценкам Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина, на которые ссылался ранее ЦРПТ, доля нелегальной икры на рынке составляет более 20%, по данным ВШЭ, этот показатель превышает 27,5%.

Минпромторг РФ Екатерина Приезжева
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