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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Росстат отметил снижение естественной убыли населения за январь-июль на 26%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в январе-июле 2023 года сократилась на 26% в годовом исчислении и составила 297,3 тысячи человек против 401,6 тысячи человек годом ранее, сообщил Росстат.

Число родившихся в январе-июле 2023 года снизилось на 3% - до 726,6 тысячи детей с 749,2 тысячи за семь месяцев 2022 года.

Число умерших в стране за январь-июль 2023 года сократилось на 11% - до 1 023,9 тысячи человек с 1 150,8 тысячи человек за аналогичный период 2022 года.

Как сообщалось, естественная убыль населения в России в 2022 году уменьшилась на 42,5% по сравнению с 2021 годом, составив 599 616 человек против 1 042 675 человек в 2021 году.

По оперативным данным Росстата, население России ("без учета официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям") на начало 2023 года уменьшилось до 146,4 млн человек со 147 млн на начало 2022 года.

Росстат
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