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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Естественная убыль населения России за I полугодие снизилась на 29%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В России естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в январе-июне 2023 года сократилась на 29% по сравнению с первым полугодием 2022 года, составив 272,5 тысячи человек против 383,8 тысячи человек годом ранее, сообщил Росстат.

Число родившихся в январе-июне 2023 года снизилось на 3% - до 616,2 тысячи детей с 635,2 тысячи в январе-июне 2022 года.

Число умерших в январе-июне 2023 года сократилось на 12,8% - до 888,7 тысячи человек с 1,019 млн человек за аналогичный период 2022 года.

Естественная убыль населения в России в 2022 году уменьшилась на 42,5% по сравнению с 2021 годом, составив 599 616 человек против 1 042 675 человек в 2021 году.

В результате, по оперативным данным Росстата, население России ("без учета официальной статистической информации по Донецкой и Луганской Народным Республикам и Запорожской и Херсонской областям") на начало 2023 года уменьшилось до 146,4 млн человек со 147 млн на начало 2022 года.

Росстат
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