Росстат сообщил о сокращении естественной убыли населения в 2022 году на 42,5%

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году в России естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) снизилась на 42,5% к 2021 году и составила 599 616 человек (против 1 042 675 человек годом ранее), сообщил Росстат.

Число родившихся в 2022 году уменьшилось на 6,9% - до 1 306 162 детей с 1 402 834 детей в 2021 году.

Число умерших в России в 2022 году снизилось на 22,1% - до 1 905 778 человек с 2 445 509 человек в 2021 году.

Естественная убыль населения в России в целом за 2021 год составила 1,043 млн человек против 688,7 тысячи человек в 2020 году и 317,2 тысячи человек в 2019 году.

1 февраля Росстат сообщил, что численность населения России ("без учета официальной статистической информации по Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям") на начало 2023 года снизилась до 146,4 млн человек со 147 млн на начало 2022 года. Городское население страны на 1 января 2023 года оценивалось Росстатом в 109,6 млн человек, сельское - 36,8 млн человек.

В ходе Всероссийской переписи населения, проведенной в октябре-ноябре 2021 года, численность населения страны была оценена в 147 241 000 человек.