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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Естественная убыль населения РФ в I квартале снизилась на 43,7% год к году

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в январе-марте 2023 года сократилась на 43,7% по сравнению с I кварталом 2022 года, составив 148,7 тыс. человек против 264,3 тыс. человек годом ранее, сообщил в пятницу Росстат.

Число родившихся в I квартале 2023 года снизилось на 2,9% - до 311,1 тыс. детей с 320,4 тыс. детей в январе-марте 2022 года.

Число умерших в РФ в январе-марте 2023 года сократилось на 21,4% - до 459,8 тыс. человек с 584,7 тыс. человек за аналогичный период 2022 года.

Как сообщалось, естественная убыль населения в РФ в 2022 году снизилась на 42,5% по сравнению с 2021 годом, составив 599 616 человек против 1 042 675 человек в 2021 году.

В результате, по оперативным данным Росстата, население России ("без учета официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям") на начало 2023 года снизилось до 146,4 млн человек со 147 млн на начало 2022 года.

Росстат
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