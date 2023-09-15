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"Роскосмос" готовит допсоглашение с NASA о продлении перекрестных полетов на МКС

"Роскосмос" готовит допсоглашение с NASA о продлении перекрестных полетов на МКС
Фото: Bill Ingalls/NASA via Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" готовит дополнительное соглашение о продлении перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС) до 2025 года, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Мы готовим сегодня дополнение номер два к соглашению, где планируем осуществлять перекрестные полеты миссий 2024-2025 года", - сказал Борисов журналистам в пятницу.

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Ранее в пятницу с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24". На борту корабля космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара.

Астронавт NASA О'Хара отправилась на МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

1 марта в "Роскосмосе" сообщили о расширении соглашения между РФ и США о перекрестных полетах на МКС. "Роскосмос" и NASA согласовали дополнительный полет российского космонавта к станции на корабле Crew Dragon. Сообщалось, что космонавту Александру Гребенкину предстоит отправиться на МКС в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года.

Также, как сообщал "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, Россия и США согласовали дополнительный полет американского астронавта на российском корабле "Союз МС". По словам Крикалева, опыт проведения перекрестных полетов на МКС признан положительным, стороны признали целесообразность продлить соглашение после 2024 года.

Роскосмос Юрий Борисов NASA МКС
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