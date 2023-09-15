"Роскосмос" готовит допсоглашение с NASA о продлении перекрестных полетов на МКС

Фото: Bill Ingalls/NASA via Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" готовит дополнительное соглашение о продлении перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС) до 2025 года, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Мы готовим сегодня дополнение номер два к соглашению, где планируем осуществлять перекрестные полеты миссий 2024-2025 года", - сказал Борисов журналистам в пятницу.

Ранее в пятницу с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24". На борту корабля космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара.

Астронавт NASA О'Хара отправилась на МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

1 марта в "Роскосмосе" сообщили о расширении соглашения между РФ и США о перекрестных полетах на МКС. "Роскосмос" и NASA согласовали дополнительный полет российского космонавта к станции на корабле Crew Dragon. Сообщалось, что космонавту Александру Гребенкину предстоит отправиться на МКС в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года.

Также, как сообщал "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, Россия и США согласовали дополнительный полет американского астронавта на российском корабле "Союз МС". По словам Крикалева, опыт проведения перекрестных полетов на МКС признан положительным, стороны признали целесообразность продлить соглашение после 2024 года.