Что случилось этой ночью: суббота, 16 сентября

Прибытие Ким Чен Ына во Владивосток, NASA и "Роскосмос" хотят продолжить перекрестные полеты на МКС, Белковский признан иноагентом

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU- Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ким Чен Ын прибыл во Владивосток, где его встретил Сергей Шойгу. На аэродроме Кневичи лидеру КНДР продемонстрировали три самолета стратегической авиации ВКС РФ и ракетный комплекс "Кинжал". Ким Чен Ын и российский министр обороны также осмотрели фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников".

- NASA хочет продлить соглашение c "Роскосмосом" о перекрестных полетах на МКС "до конца проекта". Российская госкорпорация, в свою очередь, готовит допсоглашение с американским управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства о продлении перекрестных полетов до 2025 года.

- Минюст РФ признал иноагентом политолога Станислава Белковского. Также в соответствующий перечень внесены журналист Илья Шепелин, военный политолог Юрий Федоров, ведущий YouTube-канала Кирилл Седов и соратник Алексея Навального Евгений Кочегин.

- Минобороны РФ заявило об уничтожении дронов ВСУ в Калужской и Тверской областях.

- Венгрия и Словакия вслед за Польшей вводят запрет на импорт зерна из Украины. В пятницу Еврокомиссия объявила о прекращении действия ограничительных мер по экспорту украинского зерна и других продуктов питания в Евросоюз.

- Минюст США предлагает ограничить право экс-президента Дональда Трампа на высказывания и заявления. Решение аргументируется защитой честности судебного процесса над ним. Прокуроры указали в своем заявлении на публичные высказывания Трампа, связанные с голосованием на выборах 2020 года, которые преследовали цель "подорвать доверие общественности к администрации выборов и запугать лиц, которые опровергли его ложь".