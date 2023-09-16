Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Четыре муниципалитета Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ за сутки

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных со стороны Украины за минувшие сутки.

Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Никто не пострадал, разрушений нет. В поселке Разумное сбит квадрокоптер противника. Обошлось без последствий", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

В Валуйском городском округе, по его информации, по селу Борки выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селам Долгое и Кукуевка - один и два артиллерийских снаряда соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено - зафиксировано четыре прилета. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, один беспилотник противника сбит. По селу Терезовка и хутору Панков выпущено по четыре минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, сообщил Гладков.

Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ким Чен Ын и Шойгу прибыли на фрегат "Маршал Шапошников" во Владивостоке

Минобороны РФ сообщило об уничтожении дронов ВСУ в Калужской и Тверской областях

Северокорейскому лидеру представили три самолета стратегической авиации ВКС РФ

Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи в Приморье

Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи в Приморье

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области

Причины аварии "Луны-25" обнародуют в конце сентября

"Роскосмос" готовит допсоглашение с NASA о продлении перекрестных полетов на МКС

"Роскосмос" готовит допсоглашение с NASA о продлении перекрестных полетов на МКС

Резиденты ЕС могут до 25 сентября подавать заявки на конвертацию DR на акции РФ

В консолидированной отчетности разрешили не раскрывать санкционно опасные сведения

Иноагентом признан Станислав Белковский

Иноагентом признан Станислав Белковский
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });