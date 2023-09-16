Четыре муниципалитета Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ за сутки

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных со стороны Украины за минувшие сутки.

"В Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Никто не пострадал, разрушений нет. В поселке Разумное сбит квадрокоптер противника. Обошлось без последствий", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

В Валуйском городском округе, по его информации, по селу Борки выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селам Долгое и Кукуевка - один и два артиллерийских снаряда соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено - зафиксировано четыре прилета. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, один беспилотник противника сбит. По селу Терезовка и хутору Панков выпущено по четыре минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, сообщил Гладков.