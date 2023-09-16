Беспилотник ВСУ повредил водонапорную башню в белгородском селе Долгое
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на село Долгое.
"Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.
По его словам, пострадавших нет, повреждение получила водонапорная башня.
Ранее в субботу Минобороны РФ сообщало, что около 13:00 был сбит украинский дрон самолетного типа в Белгородской области.