Около 8 тыс. домов и квартир белгородцев было повреждено с начала СВО

К настоящему моменту восстановлены порядка 5 тыс. жилых помещений

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Белгородские власти восстановили порядка 5 тыс. жилых помещений из почти 8 тыс. поврежденных в результате обстрелов с начала специальной военной операции, сообщила врио главы администрации губернатора региона Елена Долманова в ходе оперативного совещания в понедельник.

"С начала проведения СВО на территории области повреждено 7 929 жилых помещений, из них 4 568 - частные домовладения и 3 361 квартира. По состоянию на 17 сентября восстановлено 4 847 жилых помещений, из них частных домовладений - 3 119 и квартир - 1 728", - уточнила она.

По словам Долмановой, еще 2,4 тыс. домов и квартир в настоящее время восстанавливают.

"В работе находятся 2 433 жилых помещения и 649 жилых помещений попадают в зону ЧС, где невозможно приступить к восстановительным работам, потому что мешает оперативная обстановка или они не подлежат восстановлению", - сообщила чиновница.

По ее информации, наибольшее число поврежденного жилья приходится на Шебекинский городской округ - 3 930 жилых помещений, из которых восстановлено 1 626.

В свою очередь губернатор Вячеслав Гладков сообщил на совещании, что на оплату восстановительных работ область взяла два кредита в размере 450 млн и более 200 млн рублей.

По его словам, до конца недели регион должен получить 1 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ, которые пойдут на погашение кредитов и оплату текущих строительных работ.

"Средства в размере 1 млрд, которые поступят на восстановление домов из федерального бюджета, необходимо оплатить подрядчикам за уже выполненные работы до 1 октября, так как подрядчики уже взяли кредиты и им необходимо их погасить", - заявил глава региона.

Он также потребовал провести служебное расследование в связи с тем, что поступившие в областной Минфин документы по выплатам подрядчикам со сроками освоения выделенного 1 млрд рублей идут вразрез с поручениями губернатора.

Гладков подчеркнул, что на работы по восстановлению жилья белгородцев будет направлено 3 млрд 700 млн рублей. В том числе 2 млрд рублей область переносит в расходы 2023 года с I квартала следующего года, 1 млрд рублей - получит из резервного фонда правительства РФ, еще 700 млн - за счет экономии бюджетных средств. По словам руководителя региона, эти деньги должны быть израсходованы на восстановление жилья до конца 2023 года.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.