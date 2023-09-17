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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

ВСУ дважды обстреляли белгородское село Старый хутор

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины территории Валуйского городского округа.

"Сегодня дважды под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Пострадавших нет. После подворового обхода повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечен забор и нарушено электроснабжение одного из домов, а также разрушен гараж", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Глава региона отметил, что на месте работают аварийные и оперативные службы.

Белгородская область Старый Хутор Вячеслав Гладков
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