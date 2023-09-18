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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

РКН предложил с 1 марта ограничить доступ к информации об обходе блокировок

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) разработал критерии оценки для ограничения доступа в РФ к материалам с информацией о способах обхода блокировок и намерен начать их применение с 1 марта 2024 года. Об этом говорится в проекте приказа регулятора, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов в понедельник.

"Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2024 г. и действует до 1 сентября 2029 г.", - говорится в документе.

Проект вносит изменения в действующий приказ РКН от 27 февраля 2022 года №25, в котором перечисляются критерии для внесения тех или иных материалов в интернете в Единый реестр запрещенной информации и в случае, если они не будут удалены, ограничения к ним доступа на территории РФ.

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В частности, в проекте приказа речь идёт о критериях оценки "информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ", наличие одного или нескольких из которых позволит РКН принять решение о внесении страниц и сайтов в свой реестр.

Такими критериями являются: наличие информации, содержащей "описание действий, позволяющих получить доступ", "дающей представление о способах, методах обеспечения доступа", а также "побуждающей к использованию способов, методов обеспечения доступа" к заблокированным в РФ ресурсам.

Также среди критериев перечислены: наличие информации, "направленной на убеждение в привлекательности использования способов, методов" обхода блокировок, "обосновывающей достоинства использования" этих способов и методов, а также "содержащей предложение о приобретении доступа к информации и (или) информационному ресурсу, в том числе к программе для электронных вычислительных машин (ЭВМ - ИФ), позволяющим получить доступ" к заблокированным в РФ ресурсам или сетям. Седьмым критерием стало "наличие информации, предоставляющей возможность получения доступа, в том числе путем загрузки программ для ЭВМ" к ресурсам или сетям, заблокированным в РФ.

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Проектом приказа предусмотрено, что эти критерии не применяются "в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ".

Президент РФ 31 июля подписал федеральный закон, согласно которому информация о способах обхода установленных в РФ блокировок информационных ресурсов, предоставляемая на интернет-сайтах, станет основанием для внесения такого сайта или домена в Единый реестр запрещенной информации РКН.

Автор поправки ко II чтению, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ранее пояснил в своем телеграм-канале, что новая норма, запрещает рекламировать способы обхода блокировок, при этом не запрещая пользоваться VPN-сервисами.

Роскомнадзор
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